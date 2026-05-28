Дроны атаковали три танкера «теневого флота» вблизи Турции – СМИ

Три нефтяных танкера «теневого флота» рф были атакованы дронами в Черном море у северного побережья Турции.

Об этом сообщает издание Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 28 мая. В результате ударов пострадавших нет.

«Танкер James II, который ходит под флагом Палау и следовал без груза (в балласте), был поражен в машинное отделение примерно в 50 милях (80 километрах) к северу от района Тюркели и в 47 милях от пролива», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту этого танкера во время атаки находились 20 членов экипажа, никто из них не пострадал.

В то же время, еще два танкера без груза – Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне также подверглись атаке в соседнем районе во время проведения операции перевалки «судно-судно».

«К месту происшествия были направлены катера береговой безопасности. Сообщается, что все члены экипажей на борту трех судов не пострадали», – пишет издание.

При этом на данный момент ни россия, ни Украина не взяли на себя ответственность за соответствующие атаки в Черном море.

Как известно, в марте неизвестный беспилотник уже атаковал турецкий танкер Altura с российской нефтью в Черном море, в результате чего на судне произошел взрыв.

Напомним, в апреле ВМС ВСУ поразили подсанкционный танкер «MARQUISE» в Черном море, который использовался для незаконной транспортировки российских нефтепродуктов в рамках так называемого «теневого флота».

Также в марте в Средиземном море вспыхнул пожар на борту танкера российского теневого флота со сжиженным природным газом. Россия подтвердила нападение на свой танкер Arctic Metagaz и обвинила в атаке Украину.

