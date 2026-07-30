В Сумах и шести областях зафиксировали обесточивания после массированного ночного удара

По состоянию на утро четверга, 30 июля, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести областях остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация с отключениями света зафиксирована в Сумской области.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.
Как отмечается, ограничения в Сумах и соседних общинах области отменят после завершения аварийных работ.
«Из-за повреждения энергетического оборудования – в городе Сумы и прилегающих общинах в настоящее время имеют место аварийные отключения. Ограничения будут отменены сразу после того, как будут завершены аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Также сегодня утром были зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях. В то же время в других регионах применение ограничений 30 июля не прогнозируется.
По данным энергетиков, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня утром оно было на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Энергетики объясняют это повышением температуры в части регионов Украины, что обуславливает более массовое использование кондиционеров потребителями.
В Укрэнерго также призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию и перенести пользование мощными электроприборами на период с 10:00 до 16:00.
Напомним, ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.
Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением.
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