В Индии из-за масштабных наводнений погибли 78 человек, более 300 тысяч пострадавших

В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате масштабных наводнений уже погибли по меньшей мере 78 человек. Также известно о около 300 тысячах пострадавших. Спасательные службы продолжают эвакуацию и оказание помощи, однако синоптики предупреждают о новых сильных дождях.

Об этом сообщает India Today.

Как известно, за последние сутки были зафиксированы еще три смертельных случая – двое людей погибли в районе Сивасагар и один в Голагхате. Общее количество жертв наводнений в этом году достигло 78 человек.

Сейчас непогода уже затронула 551 село и 21 административный округ. Под водой находятся более 21,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Больше всего пострадал район Чарайдео, где стихия повлияла на жизнь более 137 тысяч людей. В Сивасагаре пострадали около 84,6 тысячи жителей, а в Джорхате – почти 50 тысяч.

Из-за затоплений более 16,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и находятся в 71 временном лагере. Еще более 72 тысяч людей получают помощь в специальных пунктах распределения. В пострадавших районах работают спасательные службы, медицинские и ветеринарные бригады.

Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре – повреждены дороги, дома, школы и защитные дамбы. Власти сообщили, что из-за наводнений погибли более 11 тысяч животных, а еще около 17 тысяч пострадали от последствий стихии.

Отдельно сообщается о подтоплениях в столице штата Гувахати. В нескольких районах города остаются затопленными улицы, однако официально о пострадавших среди населения из-за городских подтоплений не сообщалось.

Несмотря на постепенное снижение уровня воды, ситуация остается сложной. Метеорологический департамент Индии предупредил о сильных и очень сильных дождях в Ассаме, Аруначал-Прадеше и Нагаленде с 30 июля по 1 августа. Осадки могут привести к новым подтоплениям, внезапным паводкам и локальным оползням.

Напомним, в декабре по меньшей мере 37 человек погибли и 32 пострадали из-за внезапных наводнений в прибрежной провинции Сафи на западе Марокко, которые были вызваны сильными ливнями после семи лет засухи.

А ранее в результате тропических циклонов в Юго-Восточной Азии погибли почти тысяча человек.

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