ЕС разрешил задерживать суда теневого флота рф в Средиземном море

Страны Европейского Союза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать и досматривать иностранные суда, подозреваемые в связях с российским «теневым флотом».

Об этом сообщает пресс-служба ЕС, цитируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас перед встречей министров на Кипре.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Согласно словам Каллас, военно-морская операция IRINI изменила правила применения сил и теперь может проводить задержание и досмотр судов. Решения по «теневому флоту» связаны не только с вопросом санкций, но и с безопасностью судоходства.

В то же время, как отмечается, Евросоюз стремится ограничить доходы россии, которые могут использоваться для финансирования войны против Украины.

Каллас подчеркнула, что операция IRINI работает в Средиземном море с марта 2020 года. Она была создана для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Кроме этого, миссия занимается мониторингом незаконного экспорта нефти из Ливии, борьбой с контрабандой людей и подготовкой ливийской береговой охраны.

При этом соответствующее решение приняли на фоне утверждения Евросоюзом 20-го пакета санкций против россии весной 2026 года. В частности, он предусматривает дополнительные ограничения в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, а также запрет ряда услуг, связанных с ее транспортировкой.

Как известно, недавно французские власти взяли под стражу капитана танкера Tagor, который подозревают в связях с российским «теневым флотом» и нарушении международных санкций. Известно, что танкер вышел из российского Мурманска и направлялся в город Лимбе в Камеруне. Во время рейса он использовал флаг Камеруна, который, по данным следствия, был фальшивым.

Стоит заметить, что несмотря на публичные обещания разных стран бороться с российским «теневым флотом», реальное противодействие на практике до сих пор носит ограниченный характер. В частности, Британия обычно не принимает мер в отношении кораблей рф, пересекающих стратегический пролив Ла-Манш, а большинство случаев задержания ограничиваются лишь финансовыми штрафами. Только решительные шаги Швеции в этом направлении уже заставили Москву корректировать свои привычные логистические маршруты.

Напомним, ранее также появлялась информация о том, что более 50% нефтяных танкеров российского «теневого флоту» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Использование таких изношенных судов для обхода международных ограничений создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы.

Кроме этого, недавно в Швеции суд по запросу Украины впервые арестовал судно «CAFFA», которое систематически вывозило украинскую продукцию с временно оккупированных территорий страны.

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