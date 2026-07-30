Снимал с розыска за 500 литров топлива: в Одесской области задержано должностное лицо ТЦК

Национальная безопасность
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В Одесской области начальник одного из отделов ТЦК и СП требовал взятку с руководителя критически важного предприятия за содействие бронированию военнообязанного.
Нацполиция Украины

В Одесской области задержан начальник одного из отделов ТЦК и СП, который требовал талоны на 500 литров дизтоплива за снятие военнообязанного с розыска и содействие его бронированию.

Об этом 30 июля сообщила Национальная полиция Украины в Телеграм-канале.

Как выяснило следствие, к начальнику одного из отделов Одесского ТЦК и СП обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, чтобы выяснить процедуру уплаты штрафа за человека, который находится в розыске. Руководитель предприятия хотел трудоустроить его к себе на предприятие. Однако военнослужащий сообщил, что поможет «решить вопрос» в обмен на талоны на 500 литров дизельного топлива, эквивалентные почти 45 тысячам гривен.

Госбюро расследований проводит массовые обыски в более чем 100 ТЦК УкраиныСпециалисты Государственного бюро расследований и Генштаба ВСУ проводят обыски в более чем 100 ТЦК и СП разных уровней в большинстве регионов Украины.

В случае отказа приобрести талоны должностное лицо пугало негативными последствиями для военнообязанного, которые связаны с его мобилизацией.

«Однако представитель критического предприятия сообщил об этом в правоохранительные органы, и сотрудники полиции и СБУ задокументировали преступление и пресекли противоправные действия фигуранта», – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили задержанному о подозрении. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, которого подозревают в получении более $2 млн взятки от застройщика за содействие в застройке военного городка во Львове.

Также контрразведка СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который поставил в ВС Украины бракованные минометы на 182 миллиона гривен.

Тем временем на Харьковщине должностных лиц армии подозревают в поборах с военных.

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