Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и удар по полигону оккупантов

Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод рф «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми и полигон «Приморский Посад» на ВОТ Запорожской области.

Об этом 30 июля сообщил Генеральный штаб в Телеграм-канале.

«29 июля и в ночь на 30 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов противника. В частности, нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми Пермского края рф», – говорится в сообщении ведомства.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

В результате атаки на территории предприятия произошел пожар.

Как известно, «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов российской федерации. Мощность предприятия составляет около 13 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, масла и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации.

Также украинские воины поразили полигон «Приморский Посад» в временно оккупированной Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – добавили в Генштабе.

Также в ГУР сегодня сообщили, что «выследили» дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов.

«В ночь с 26 на 27 июля мастера Департамента БС ГУР Минобороны Украины вблизи мыса Фиолент в временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ «мурманск-БН», – говорится в сообщении.

Этот комплекс РЭБ оккупанты использовали для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.

Напомним, накануне в СБУ заявили об атаке на НПЗ россии в Перми в 1500 километрах от границы.

Также Силы обороны атаковали три крупных российских зерновых терминала в Черном море, после чего они ограничили прием грузовиков с зерном.

Тем временем OSINT-аналитики сообщили, что в российской Удмуртской Республике после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries в городе Сарапул.

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