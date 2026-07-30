ВАКС конфисковал доход бывшего начальника управления Минюста

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Суд поддержал просьбу прокурора САП о взыскании в доход государства полученного дохода экс-чиновником.
фото: facebook.com/dkvs.dnepr

**Высший антикоррупционный суд конфисковал 909 600 грн дохода, полученного бывшим начальником Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Вадимом Кириенко от продажи необоснованного актива.

Такое решение 27 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного управления исполнения уголовных наказаний Кириенко и его дочери. В последствии это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Одновременно прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил конфисковать доход Кириенко от продажи этого автомобиля.

«Иск прокурора САП к ответчикам (Кириенко Анастасии Вадимовне и Кириенко Вадиму Анатольевичу – ред.) о признании необоснованными активов (доходов, полученных от необоснованных активов) и их взыскании в доход государства удовлетворить. Признать необоснованным активом доход в размере 909 600 грн и взыскать с (Кириенко Анастасии Вадимовны и Кириенко Вадима Анатольевича – ред.) в доход государства в равных частях средства в общей сумме 909 600 грн, а именно по 454 800 грн с каждого», – говорится в решении.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск к Кириенко и его дочери. Он просил взыскать в собственность государства Land Rover Range Rover Evoque 2021 выпуска стоимости 3 290 400 грн. Анализом доходов и расходов должностного лица и членов его семьи установлена невозможность приобретения этого актива за счет законных источников. К тому же, сразу после начала проверки автомобиль был продан. Поэтому прокурор САП просил наложить арест на остальное состояние дочери Кириенко на соответствующую сумму.

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