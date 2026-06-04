Франция задержала российского капитана танкера из «теневого флота» рф

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Франция задержала российского капитана танкера Tagor, который подозревается в связях с «теневым флотом» рф и обходе санкций. Судно перехватили в международных водах при участии ВМС Франции и Британии.
Задержанный танкер.Фото: Fred Tanneau, AFP

Французские власти взяли под стражу капитана танкера Tagor, который подозревают в связях с российским «теневым флотом» и нарушении международных санкций. Судно было остановлено военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане при поддержке Великобритании.

Об этом сообщил прокурор города Брест Стефан Келенбергер, пишет France 24.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным следствия, танкер задержали в международных водах в воскресенье после того, как он отказался выполнить требования французских военных и, вероятно, использовал фальшивый флаг. Капитан был арестован во вторник.

Ему грозит до одного года заключения и штраф в размере до 150 тысяч евро (приблизительно $174 тысячи). Также возможные санкции могут быть применены к владельцу судна, личность которого в настоящее время устанавливают.

По информации французской стороны, танкер Tagor подозревается в транспортировке российской или иранской нефти в обход санкций и связывается с сетью так называемого «теневого флота». Судно также может быть связано с нефтяным бизнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхани.

Известно, что танкер вышел из российского Мурманска и направлялся в город Лимбе в Камеруне. Во время рейса он использовал флаг Камеруна, который, по данным следствия, был фальшивым.

Расследование продолжается, французские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и возможную сеть причастных к обходу санкций.

Стоит заметить, что несмотря на публичные обещания разных стран бороться с российским «теневым флотом», реальное противодействие на практике до сих пор носит ограниченный характер. В частности, Британия обычно не принимает мер в отношении кораблей рф, пересекающих стратегический пролив Ла-Манш, а большинство случаев задержания ограничиваются лишь финансовыми штрафами. Только решительные шаги Швеции в этом направлении уже заставили Москву корректировать свои привычные логистические маршруты.

Напомним, ранее также появлялась информация о том, что более 50% нефтяных танкеров российского «теневого флоту» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Использование таких изношенных судов для обхода международных ограничений создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы.

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Россия Санкции против России Франция Танкер Флот
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