Франция задержала российского капитана танкера из «теневого флота» рф

Французские власти взяли под стражу капитана танкера Tagor, который подозревают в связях с российским «теневым флотом» и нарушении международных санкций. Судно было остановлено военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане при поддержке Великобритании.
Об этом сообщил прокурор города Брест Стефан Келенбергер, пишет France 24.
По данным следствия, танкер задержали в международных водах в воскресенье после того, как он отказался выполнить требования французских военных и, вероятно, использовал фальшивый флаг. Капитан был арестован во вторник.
Ему грозит до одного года заключения и штраф в размере до 150 тысяч евро (приблизительно $174 тысячи). Также возможные санкции могут быть применены к владельцу судна, личность которого в настоящее время устанавливают.
По информации французской стороны, танкер Tagor подозревается в транспортировке российской или иранской нефти в обход санкций и связывается с сетью так называемого «теневого флота». Судно также может быть связано с нефтяным бизнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхани.
Известно, что танкер вышел из российского Мурманска и направлялся в город Лимбе в Камеруне. Во время рейса он использовал флаг Камеруна, который, по данным следствия, был фальшивым.
Расследование продолжается, французские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и возможную сеть причастных к обходу санкций.
Стоит заметить, что несмотря на публичные обещания разных стран бороться с российским «теневым флотом», реальное противодействие на практике до сих пор носит ограниченный характер. В частности, Британия обычно не принимает мер в отношении кораблей рф, пересекающих стратегический пролив Ла-Манш, а большинство случаев задержания ограничиваются лишь финансовыми штрафами. Только решительные шаги Швеции в этом направлении уже заставили Москву корректировать свои привычные логистические маршруты.
Напомним, ранее также появлялась информация о том, что более 50% нефтяных танкеров российского «теневого флоту» находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Использование таких изношенных судов для обхода международных ограничений создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофы.
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