Лубинец назвал количество украинцев, которые выехали из страны из-за войны

С начала российской агрессии в 2014 году Украину покинули 8,5 млн граждан. Более 5,7 млн из них уехали после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на Саммите мирового украинства.

5 июня 2026, 10:54 Украина просит ЕС продлить защиту граждан до 2028 года, но с ключевым ограничением – СМИ В Евросоюзе пришли к согласию в вопросе о продлении временной защиты для беженцев из Украины, однако обсуждают исключение украинских мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы по просьбе Киева.

Омбудсмен подчеркнул, что международный статус временной защиты должен действовать до завершения активных боевых действий. По его словам, прежде всего он должен распространяться на уязвимые категории граждан.

Лубинец также сообщил, что Офис омбудсмена развивает сеть представителей и советников за рубежом. Они консультируют украинцев по защите их прав.

Отдельно он поднял проблему изъятия украинских детей иностранными органами опеки. В качестве примера Лубинец привел случай в Италии, где ребенка передали под опеку иностранцам.

«Подчеркиваю: МГП прямо запрещает усыновление детей из стран, где продолжается война! Мы жестко реагируем на такие факты и призываем международных партнеров обратить на это внимание!» – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец добавил, что для возвращения украинцев домой нужны международные гарантии безопасности и отдельная жилищная программа. По его словам, без этого массового возвращения не будет.

«Мы ждем дома каждого украинца и каждую украинку, поэтому вместе с партнерами должны объединить усилия, чтобы обеспечить достойные условия и дать миллионам наших граждан реальную возможность жить в своей стране», – отметил он.

Напомним, накануне министры внутренних дел ЕС начали обсуждать вопрос пересмотра правил предоставления убежища украинским гражданам. Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что необходимо отменить защиту для новоприбывших украинских мужчин призывного возраста с весны 2027 года.

Ранее мы сообщали, что страны-члены Евросоюза достигли согласия по необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако Брюссель хочет изменить некоторые правила для новоприбывших граждан.

Как выяснилось, ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты. СМИ сообщили, что эту идею поддерживает, в частности, власть Польши.

Тем временем в МИД Украины заявили, что за рубежом сегодня вынужденно находятся около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

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