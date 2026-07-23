В Польше заявили об интересе страны НАТО к истребителям МиГ-29, которые могли дать Украине

Польша получила обращение от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине. В то же время польские власти уверяют, что первоочередным направлением остаются переговоры именно с Киевом.

Об этом в интервью Radio ZET сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

28 августа 2024, 19:12 МиГ-29: на вооружении каких стран есть советские истребители На вооружении каких стран есть советские истребители МиГ-29, и сколько этих самолетов Украине передали союзники – на инфографике.

Польские чиновник рассказал, что один из союзников по НАТО предложил собственный вариант относительно польских МиГ-29, однако пока Польша сосредоточена на переговорах с Украиной.

«Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО. Однако на первом плане остаются наши переговоры с Украиной», – заявил Павел Залевский.

На вопрос журналиста, идет ли речь о Болгарии, чиновник отвечать отказался. Как известно, перечень стран, которые до сих пор используют советские истребители МиГ-29, достаточно небольшой. В Европе такие военные самолеты имеют Польша, Болгария и Сербия.

Напомним, дискуссии относительно передачи Украине польских истребителей МиГ-29, которые страна планирует списать из-за перехода на F-16 и FA-50, стартовали еще в декабре 2025 года. Сообщалось, что Польша готова предоставить до девяти таких бортов.

Позже в польском Минобороны заявили о приостановке процесса, аргументировав это тем, что Украина якобы отказалась от взаимного обмена технологиями беспилотников.

Впоследствии появилась информация о том, что истребители, которые передумали передавать Украине, могут утилизировать.

Впрочем, позже глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил позитивный прогресс в переговорах по передаче истребителей Украине. По его словам, стороны существенно приблизились к соглашению, хотя финальная точка в этом вопросе пока не поставлена.

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