Россияне ночью выпустили по Украине шесть ракет и почти 170 дронов: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 23 июля российские войска запустили по Украине баллистическую ракету, пять авиаракет Х-59/69 и 168 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 156 воздушных целей.
Фото Генштаб ЗСУ

Российские войска в ночь на 23 июля атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 168 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 22 июля враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ АР Крым и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Напомним, оккупационная армия россии в среду, 22 июля, атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию в Харькове, пострадала девушка.

В тот же день российский БПЛА влетел в дом в Одессе, есть жертва и пострадавшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Ракеты Атака БПЛА Война с Россией ПВО Дрон Обстрел Война в Украине Противовоздушная оборона
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне ночью выпустили по Украине шесть ракет и почти 170 дронов: сколько сбила ПВО
США рассматривают варианты военных действий в Мали, где находятся российские наемники – WP
ЕС ищет выход из «тупика» по принятию пакета санкций против рф – Politico
Дроны масово атаковали окупированные Крым и Луганск: где вспыхнули пожары и есть попадания
В Польше заявили об интересе страны НАТО к истребителям МиГ-29, которые могли дать Украине
Кремль отверг возможность территориальных компромиссов в войне против Украины – Bloomberg
Тимур Ткаченко может возглавить Киевскую ОГА: Кабмин согласовал кандидатуру
Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов рф по портам
ЦИК признала избранными двух новых народных депутатов
В Минэнерго прокомментировали информацию о повышении тарифов на газ и свет с 2027 года
Больше новостей