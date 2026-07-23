Россияне ночью выпустили по Украине шесть ракет и почти 170 дронов: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 23 июля атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 168 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 22 июля враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ АР Крым и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Напомним, оккупационная армия россии в среду, 22 июля, атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию в Харькове, пострадала девушка.

В тот же день российский БПЛА влетел в дом в Одессе, есть жертва и пострадавшие.

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