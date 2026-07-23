ЕС ищет выход из «тупика» по принятию пакета санкций против рф – Politico

Страны Европейского Союза пытаются разблокировать принятие нового пакета санкций против россии. После очередного блокирования со стороны Греции дипломаты подготовили новое компромиссное предложение, которое обсудят уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

22 июля 2026, 09:23 Уход Орбана не упростил процесс принятия санкций ЕС против россии – Politico Несмотря на смену власти в Венгрии, страны ЕС не смогли беспрепятственно согласовать новый пакет санкций против Москвы. Государства-члены начали открыто отстаивать собственные экономические интересы.

Послы стран Европейского Союза в ближайшее время рассмотрят новое предложение по 21-му пакету санкций против россии. Компромисс ищут из-за позиции Греции, которая не хочет поддерживать пакет из-за споров вокруг транспортировки российского сжиженного газа.

Новый вариант подготовила Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. По словам одного из собеседников издания, шансы достичь договоренностей значительно выросли.

«Договоренность уже вполне достижима», – отметил дипломат, добавив, что основные дискуссии ведутся вокруг сроков вступления в силу новых ограничений и возможных исключений.

Поскольку предыдущий раунд переговоров не дал результатов, согласование санкционного пакета, который Европейская комиссия представила еще в июне, снова отложили.

Известно, что ряд пунктов документа уже смягчили. В частности, изменения коснулись запрета на импорт российских морепродуктов и визовых ограничений для российских военных.

Впрочем, Греция, которая против запрета для европейских компаний перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны, остается главным препятствием для принятия новых санкций. В греческом правительстве считают, что такие ограничения не дадут ожидаемого результата, поскольку суда смогут сменить флаг или регистрацию и продолжить перевозки.

Ранее в ЕС уже предлагали компромисс и призывали разрешить европейским газовозам транспортировать российский СПГ до января 2029 года, одновременно ограничив объемы экспорта и запретив заключение новых контрактов. Однако Греция не согласилась и продолжает настаивать на бессрочном исключении.

Поскольку решения о санкциях в Евросоюзе принимаются только единогласно, для утверждения 21-го пакета необходима поддержка всех 27 государств-членов.

Напомним, ранее сообщалось, что отставка Виктора Орбана с должности руководителя Венгрии не помогла Евросоюзу оперативнее согласовать очередной пакет санкций против рф. Дискуссии усложнились, поскольку государства-члены начали открыто защищать свои экономические интересы.

До этого отмечалось, что смягчений или полной отмены некоторых пунктов требовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

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