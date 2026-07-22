Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером, говорили о возобновлении переговоров с рф

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

17 июля 2026, 11:51 Стало известно, сколько украинцев хотели бы встречи Зеленского с путиным Почти 49 процентов украинцев за проведение личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным без предварительных условий.

По словам Зеленского, стороны обсудили шаги, которые могут помочь активизировать переговорный процесс и приблизить к завершению войны.

«Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили», – сообщил он.

Отдельно Зеленский поблагодарил представителей Дональда Трампа за их личные усилия, направленные на достижение мира, а также выразил благодарность президенту США за неизменную поддержку Украины.

Напомним, в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определённое время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны и назвал сроки.

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