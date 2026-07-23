ЦИК признала избранными двух новых народных депутатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила двух новых народных депутатов, которые должны заменить Дениса Маслова и Виталия Безгина после их перехода на работу в Кабинет министров.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

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После кадровых изменений в правительстве Центральная избирательная комиссия признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины.

Они получат депутатские мандаты вместо Дениса Маслова и Виталия Безгина, досрочно сложивших полномочия в связи с назначением в новый состав Кабинета министров. Соответствующие документы о прекращении их депутатских полномочий Верховная Рада уже передала в ЦИК.

Богдан Моркляник и Виктория Резникова проходят в парламент по очередности избирательного списка партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Моркляник в списке был под №163, а Резникова – №165.

Теперь они должны в течение 20 дней подать в Центральную избирательную комиссию необходимый пакет документов для регистрации. После получения всех документов ЦИК должна принять решение об их регистрации не позднее чем через пять дней.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила новый Кабинет Министров премьер-министра Сергея Корецкого, в частности Маслов стал министром юстиции, Безгин возглавил новосозданное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Рада пополнилась двумя новыми депутатами: Андрея Левуса зарегистрировали народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность» вместо Степана Кубива, который умер в мае 2026 года. Также ЦИК признала политолога Николая Давидюка избранным народным депутатом Украины от партии «Голос» вместо Владимира Цабаля, досрочно сложившего депутатские полномочия.

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