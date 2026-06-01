ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты – СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность продления программы временной защиты для украинцев после марта 2027 года с определенными ограничениями. Европейские лидеры хотят исключить из документа мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на данные из внутреннего документа Совета ЕС.

Медиа отмечает, что предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Схема была активирована после полномасштабногоского вторжения россии в 2022 году и действует до марта 2027 года.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, лидеры стран-членов рассматривают продление временной защиты со сужением сферы ее применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту, и не распространяется на тех людей, которые ее имеют.

Как известно, в прошлом году Европейская комиссия призвала национальные столицы подготовиться к постепенному прекращению действия программы. Также в 2024 году она приняла рекомендации относительно «скоординированного перехода» к более стабильным правовым статусам, но прогресс пока неравномерен.

Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что «растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста». В то же время несколько стран утверждают, что эту систему следует пересмотреть «также в интересах Украины», как для поддержки сопротивления страны российской агрессии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Профильные министры планируют рассмотреть этот вопрос на заседании Совета юстиции и внутренних дел в этом году. После этого они предоставят политические рекомендации относительно следующих шагов. Однако любые изменения в Директиву должна инициировать Еврокомиссия.

Издание также отмечает, что представители ЕК пока официально не заявляли, будут ли предлагать продлить действие Директивы ЕС о временной защите. Сейчас продолжаются обсуждения с национальными правительствами по этому вопросу.

Как известно, по состоянию на март 2026 года временный статус защиты в ЕС предоставлен 4,33 миллионам украинцев. Больше всего беженцев в Германии (1,27 миллиона), Польше (961 405) и Чехии (379 820). Мужчин трудоспособного возраста среди них чуть более четверти – 26,6%.

Ранее мы сообщали, что Чехия хочет ограничить финансовую поддержку для украинских беженцев. МВД страны планирует внести изменения в законодательство, которые ужесточат условия выплат для украинцев. Их хотят привязать к работе, регистрации в центре занятости или предпринимательской деятельности.

Также Правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты. А для тех, кто остался, готовит отмену программы бесплатного размещения в отелях и других коммерческих объектах.

Тем временем Германия предложила ужесточить миграционную политику для украинских беженцев.

В МИД Украины утверждают, что за границей сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Правительство уже работает с международными партнерами по этому вопросу.

