В МИД заявили, что планируют возвращение 8 миллионов украинцев из-за границы

За границей сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже вызовом для безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой», – заявил Сибига с трибуны парламента.

28 апреля 2026, 16:31 Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 году Помощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

Он назвал вопрос возвращения украинцев домой главной стратегической целью, но добавил, что для этого должны быть созданы условия безопасности. Украинская сторона обсуждает эти темы с партнерами, хотя, по его словам, «не все страны заинтересованы в возвращении украинцев».

«Учитывая вклад наших граждан в развитие экономики, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах, поэтому фактически нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись», – подчеркнул глава МИД.

Также он рассказал о прецедентах, в частности в Швейцарии, которая уже имеет программу для финансового стимулирования возвращения граждан Украины, и заверил, что правительство ведет подобную коммуникацию с другими странами.

«Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами, как материально-финансово поддержать будущее или нынешнее возвращение украинцев домой», – добавил министр.

Ранее министр социальной политики Денис Улютин заявлял, что после завершения активных боевых действий в Украину могут вернуться около 2 миллионов граждан.

Также мы сообщали, что Международный Реестр убытков ввел новую категорию выплат для украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения или не могут вернуться домой из-за последствий войны.

Тем временем в ООН утверждают, что более половины украинских беженцев могут остаться в Европе как минимум до конца 2029 года, даже если война завершится сценарием так называемого «хрупкого мира».

А Европейский Союз рассматривает возможность продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.