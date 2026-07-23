Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против связанной с «Аль-Каидой» группировки Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM).

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

22 мая 2026, 14:40 В Африке впервые сбили российский «шахед» с китайскими компонентами В Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который использовался для поддержки российских наёмников на африканском континенте.

По данным собеседников издания, окончательное решение еще не принято, а среди высокопоставленных чиновников США продолжаются дискуссии относительно целесообразности применения силы. Одним из главных сторонников военной операции называют старшего директора Совета национальной безопасности США по вопросам борьбы с терроризмом Себастьяна Горку.

В случае одобрения операции Мали станет восьмой страной, где Дональд Трамп санкционировал удары после начала своего второго президентского срока. Ранее такие операции проводились в Йемене, Сомали, Сирии, Иране, Ираке, Нигерии и Венесуэле.

В Белом доме не подтвердили, планирует ли президент отдать приказ о нанесении ударов, однако заявили, что США призывают страны Северной и Западной Африки закупать американское оборудование для борьбы с террористическими группировками. Также там подчеркнули, что россия оказалась «неэффективным партнером в сфере безопасности» для Мали.

В последние годы власти Мали для борьбы с исламистскими боевиками привлекают российских наемников. Сначала в стране действовали бойцы ЧВК «Вагнер», а сейчас — подконтрольный Минобороны рф «Африканский корпус». Правозащитные организации неоднократно обвиняли российских наемников и малийских военных в массовых нарушениях прав человека и гибели мирных жителей.

В то же время, как отмечает издание, любое прямое военное вмешательство США в Мали создает риск столкновения с российскими силами, находящимися в стране. Это может потребовать координации между Вашингтоном и Москвой во избежание инцидентов, аналогичной механизмам, которые действовали во время войны в Сирии.

Эксперты, опрошенные The Washington Post, предупреждают, что новая военная кампания может не только не решить проблему терроризма в регионе, но и усилить нестабильность, поскольку предыдущие французские и российские операции не смогли остановить распространение исламистских группировок в странах Сахеля.

Напомним, в июне прошлого года российская ЧВК «Вагнер» объявила, что «выполнила основную миссию» в Мали, и ее наемники покидают страну.

А в мае этого года в Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который россия использовала для поддержки своих наемников на африканском континенте.

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