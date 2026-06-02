Польша выступает за исключение украинцев призывного возраста из системы защиты ЕС – СМИ

Власти Польши поддерживают идею лишения мужчин призывного возраста из Украины доступа к механизму временной защиты в Европейском Союзе.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации журналистов, соответствующий подход Варшава продвигает в ходе консультаций в Брюсселе касательно будущей системы временной защиты для украинских беженцев. Польская сторона аргументирует свою позицию тем, что мужчины, не имеющие права законно покидать Украину, не должны автоматически получать специальный статус в ЕС.

Ожидается, что этот вопрос обсудят министры внутренних дел стран ЕС, после чего Европейская комиссия представит предложения по продлению механизма временной защиты до 2028 года.

При этом Варшава выступает против другого предложения – предоставлять или ограничивать защиту в зависимости от места жительства украинских граждан. Польские власти считают такой подход несправедливым, отмечая, что ракетные и дроновые атаки подвергаются всем регионам Украины.

Напомним, о том, что ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты, стало известно накануне.

Ранее в МИД Украины заявили, что за границей сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

