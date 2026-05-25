Демограф назвала, кто из украинских беженцев первым вернется домой

Директор Института демографии Элла Либанова заявила, что первыми в Украину будут возвращаться те, кто не смог адаптироваться за границей, а общее количество потенциальных возвращений постепенно уменьшается.
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала, какая категория украинских беженцев, вероятно, вернется домой первой.

Свое мнение она высказала в интервью «Суспільному».

По словам Либановой, сейчас в странах Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев, большинство из которых выехали еще в 2022 году. Новые волны выезда есть, но они значительно меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Либанова отмечает, что часть украинцев уже возвращается в Украину, однако эти процессы не являются массовыми. В то же время с каждым месяцем войны, по ее словам, уменьшается общее количество людей, которые потенциально могут вернуться.

Она подчеркнула, что вероятнее всего первыми домой будут возвращаться те, кто не смог полноценно адаптироваться за границей, прежде всего в профессиональном и социальном плане.

По данным демографа, больше всего украинцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии. Многие из них имеют высшее образование, однако за границей часто вынуждены работать не по специальности, что влияет на их мотивацию оставаться.

Также она заметила, что часть детей, выехавших с родителями, не всегда легко адаптируется к новым условиям и нередко влияет на решение семей относительно возвращения в Украину.

Напомним, по состоянию на март статус временной защиты в странах ЕС имели 4,33 миллиона украинцев, хотя за месяц эта цифра сократилась почти на 69 тысяч. Главными странами по количеству принятых граждан Украины остаются Германия, Польша и Чехия.

Как известно, в Европейском Союзе изучают возможность продлить действие статуса временной защиты для украинских соискателей убежища еще на один год – до марта 2028 года.

Также сообщалось, что более половины украинских беженцев могут остаться в Европе даже если война завершится сценарием так называемого «хрупкого мира».

