«Страна нуждается в своих мужчинах»: Австрия призвала ЕС отменить защиту для граждан Украины

Министры внутренних дел стран ЕС начали обсуждение вопроса пересмотра правил предоставления убежища украинским гражданам. Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что необходимо отменить защиту для новоприбывших украинских мужчин призывного возраста с весны 2027 года.

Об этом австрийский чиновник сообщил накануне встречи министров в Люксембурге, пишет Die Welt.

Он считает, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше всего нужны своей стране, поэтому с марта следующего года Австрия отменит защиту для этой категории населения.

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«С марта 2027 года для украинских мужчин больше не будет автоматического статуса защиты. Сама Украина нуждается в своих гражданах-мужчинах призывного возраста. Такой шаг поможет как Австрии, так и Украине», – заявил министр.

Герхард поясняет, Украине нужны собственные граждане-мужчины, чтобы иметь возможность не только защищать страну, но и поддерживать экономические показатели.

По данным издания, такое потенциальное изменение не должно коснуться украинских мужчин, которые уже находятся в странах ЕС. Ограничения также не будут распространяться на молодых людей в возрасте 18–22 лет, которым официально разрешен выезд за границу.

Тем временем в МВД Вены призвали коллег в ЕС «действовать быстро», чтобы изменения можно было подготовить вовремя, а затронутые лица имели юридическую определенность.

Страны ЕС, по данным журналистов, уже размышляют над тем, как новый регламент можно внедрить максимально небюрократично в рабочих группах, где будут задействованы министры внутренних дел стран.

Эта инициатива пока находится на стадии предварительных консультаций, однако её уже поддержали правительства нескольких европейских стран. Профильные рабочие группы в Брюсселе уже разрабатывают юридические и технические механизмы для внедрения новых правил, чтобы обеспечить правовую определенность к моменту завершения действия нынешней Директивы о массовом притоке.

Как известно, Временная защита для украинцев в ЕС действует с марта 2022 года и предварительно продлена до 4 марта 2027 года. Она позволяет получить право на проживание, работу, социальную помощь, медицинскую поддержку и доступ детей к образованию без прохождения индивидуальной процедуры предоставления убежища.

Ранее мы сообщали, что страны-члены Евросоюзов достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако Брюссель хочет изменить некоторые правила для новоприбывших граждан.

Как выяснилось, ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты. СМИ сообщили, что эту идею поддерживает, в частности, руководство Польши.

Ранее в МИД Украины заявили, что за рубежом сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

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