Дроны масово атаковали окупированные Крым и Луганск: где вспыхнули пожары и есть попадания

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Крым и Луганск. По сообщениям очевидцев, взрывы прозвучали в Феодосии, Севастополе, Ялте, Евпатории и Луганске. Предварительно, под ударом оказались энергетические и военные объекты.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+, Supernova+ и Telegram-канал «Крымский ветер».

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Отмечается, что местные жители сообщали о массированной атаке беспилотников, работе российской противовоздушной обороны и многочисленных взрывах.

Больше всего сообщений поступало из Феодосии. Там очевидцы слышали взрывы, а российские военные долгое время вели огонь по беспилотникам. Несмотря на активную работу ПВО, местный Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о вероятном попадании в электроподстанцию 110/10/0,4 кВ «Восход» в Корабельном переулке.

Кроме того, еще один возможный прилет зафиксировали между поселком Приморский и селами Южное и Батальное. Вблизи этого района расположена подстанция 110/35/6 кВ «Приморская», которая также могла стать целью атаки.

Громко было и в Севастополе. По сообщениям очевидцев, взрывы и стрельба раздавались в районе Балаклавской ТЭС. «Крымский ветер» утверждает, что беспилотники могли атаковать позицию российской ПВО на Федюхиных высотах, где, по имеющейся информации, размещен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». После одного из взрывов местные сообщали о вторичной детонации.

Оккупационные власти Севастополя заявили о работе ПВО и мобильных огневых групп, утверждая, что в Балаклавском районе якобы были сбиты четыре беспилотника.

Также про пролет дронов и многочисленные взрывы сообщали жители Ялты. В Евпатории, по словам очевидцев, работа ПВО продолжалась около полутора часов.

Под ударом этой же ночью оказался и временно оккупированный Луганск. По сообщениям в соцсетях, после атаки беспилотников возник пожар на автостоянке, где находились грузовики российских военных. Очевидцы также утверждают, что мобильные огневые группы пытались сбивать дроны, однако безуспешно.

Напомним, накануне Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и аннексированном Крыму.

А также сообщалось, что бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» российской федерации в течение последних 48 часов.

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