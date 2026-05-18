Более половины беженцев из Украины останется в Европе при условии «хрупкого мира» – ООН

Более половины украинских беженцев могут остаться в Европе как минимум до конца 2029 года, даже если война завершится сценарием так называемого «хрупкого мира».

Об этом говорится в исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В ООН смоделировали три возможных сценария развития событий: продолжение войны, «хрупкий мир с уступками» и победу Украины.

В случае «хрупкого мира», когда боевые действия завершатся, россия сохранит контроль над оккупированными территориями, а временную защиту для украинцев в ЕС отменят, более половины беженцев из Украины останутся в Европе. По оценкам ООН, речь идет о порядка 2,9 млн украинцев.

В случае продолжения полномасштабной войны за границей могут остаться почти все украинские беженцы, а это около 5,16 млн человек.

Даже при условии победы Украины и возвращения оккупированных территорий до конца года, по оценкам ООН, за пределами страны могут остаться около трети нынешних беженцев – примерно 1,67 млн человек.

Больше всего украинцев, по прогнозам, будут проживать в Германии – около 789 тысяч человек, а также в Польше – более 530 тысяч.

В ООН объясняют, что многие украинские семьи уже интегрировались в жизнь европейских стран. Дети учатся в местных школах, взрослые работают, поэтому часть людей считает нецелесообразным быстрое возвращение в Украину.

В то же время в исследовании отмечается, что почти 60% трудоустроенных украинцев в Европе работают ниже своей квалификации, а их доходы примерно на 40% ниже, чем у местного населения.

Отдельно в ООН предупредили, что резкая отмена временной защиты для украинцев в 2027 году может создать серьезные проблемы для стран ЕС – перегрузить системы предоставления убежища и спровоцировать новую волну миграции внутри Европы.

Из-за этого странам Евросоюза рекомендуют уже сейчас готовить долгосрочные механизмы легализации пребывания украинцев, в частности упрощенные виды на жительство и новые форматы защиты.

Напомним, по состоянию на март статус временной защиты в странах ЕС имели 4,33 миллиона украинцев. При этом за месяц их количество уменьшилось почти на 69 тысяч. Основными странами, принявшими больше всего граждан Украины, остаются Германия, Польша и Чехия.

Также Европейский Союз рассматривает возможность продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года.

Между тем, согласно опросу «Слово и дело», около 10% украинцев, которые сейчас находятся в Украине, планируют уехать за границу при первой же возможности. В целом к миграции склонны 16% респондентов: из них 6% хотят переехать только после завершения войны, а 0,5% уже имеют четкий план релокации.

