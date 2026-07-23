Россия изменила свою позицию относительно возможных переговоров о завершении войны и больше не планирует возвращать Украине даже часть оккупированных территорий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

По информации собеседников издания, Москва отказалась от идеи территориальных уступок и намерена оставить под своим контролем отдельные районы Сумской и Харьковской областей вблизи границы с ооссией, используя их в качестве буферных зон.

Кроме этого, президент рф владимир путин, по данным Bloomberg, не изменил своей главной военной цели – полностью захватить Донецкую область. Источники утверждают, что Кремль готов вернуться к переговорному процессу только после достижения этого результата.

Как отмечает издание, изменение позиции Москвы связано с ухудшением отношений с США. В Кремле считают, что последние жесткие заявления Вашингтона свидетельствуют об утрате силы неформальных договоренностей, которых якобы достигли владимир путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

Ранее российская сторона говорила о так называемом «духе Анкориджа» – неофициальном пакете договоренностей, который, по заявлениям Кремля, предусматривал возвращение Украине части оккупированных районов Сумской и Харьковской областей в обмен на отказ Киева от территорий Донецкой области. В то же время официальный Вашингтон отрицал существование какого-либо подобного соглашения.

По данным Bloomberg, Министерство обороны рф доложило путину, что полный контроль над Донецкой областью может быть установлен до конца 2026 года. В то же время часть российских военных оценивает такие прогнозы как чересчур оптимистичные и не исключает, что боевые действия за регион продолжатся до 2027 года.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске «было предложение, но не было соглашения». Зато глава МИД рф Сергей Лавров утверждал, что определенные договоренности все же были достигнуты.

Однако позже путин все же признал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже не было подписано никаких договоренностей по завершению войны в Украине.

Ранее журналисты Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писали, что россия не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам по завершению войны в Украине. В Кремле рассчитывают продолжать боевые действия, надеясь достичь своих максималистских целей и заставить Киев пойти на уступки.

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