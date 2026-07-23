Кремль создает условия для мобилизации и усиливает подготовку к протестам – ISW

Кремль, вероятно, создает условия для проведения потенциальной мобилизации в россии и готовится к возможным внутренним беспорядкам, которые могут возникнуть из-за ее объявления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

22 июля Государственная дума рф приняла закон, который позволяет гражданам с непогашенной и действующей судимостью, в частности за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны россии в период официальной мобилизации.

Заместитель министра обороны рф, начальник Главного военно-политического управления ВС рф генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что этот закон расширит количество россиян, которые могут быть привлечены к военной службе, и упростит набор военных для войны против Украины в 2026 году.

В то же время Росгвардия 21 июля обнародовала предложения по расширению своих полномочий в сфере гражданской обороны. Документ предусматривает защиту российского общества от неопределенных «опасностей» в периоды мобилизации, военного положения и во время войны.

ISW также напоминает, что в ноябре 2025 года российский диктатор владимир путин подписал закон, который позволяет привлекать резервистов к боевым действиям без объявления мобилизации. Аналитики тогда предполагали, что Кремль может использовать этот механизм для проведения постепенных скрытых призывов резервистов.

По оценке ISW, такими способами Кремль может готовиться к объявлению официальной мобилизации и даже введению военного положения в россии из-за опасений общественной реакции. Мобилизация остается непопулярной среди россиян и является одним из наиболее чувствительных политических решений для путина.

В то же время аналитики отмечают, что окончательное решение о мобилизации зависит от личной оценки путиным ситуации на фронте и стабильности режима. Сейчас неизвестно, примет ли Кремль такое решение в ближайшее время и какой именно может быть форма мобилизации.

Напомним, накануне в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой и готова к объявлению всеобщей мобилизации.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности усиления мобилизации в россии после завершения парламентских выборов.

В Центре противодействия дезинформации сообщали, что россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для пополнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.

Также наши аналитики рассказали о девяти признаках, которые могут свидетельствовать о подготовке новой волны в 2026 году.

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