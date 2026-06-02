В Еврокомиссии отреагировали на публикации СМИ об отмене защиты для мужчин из Украины

Страны-члены Евросоюза достигли согласия о необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. При этом в Брюсселе действительно обсуждают изменение правил для новых искателей убежища, что может затронуть военнообязанных мужчин.

Об этом заявила представитель Генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Коринна Улльрих, сообщает Радио Свобода.

28 апреля 2026, 16:31

По ее словам, в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможных ограничениях для мужчин мобилизационного возраста, однако окончательных решений или официальных выводов еще нет.

Чиновница отдельно подчеркнула, что потенциальные нововведения не будут касаться украинских граждан, которые уже легально находятся в Евросоюзе и имеют действующий статус. Таким образом, более 1,15 млн украинских мужчин, которые, по данным Евростата, зарегистрированы в ЕС, не потеряют свои права.

«Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария. Вместе с тем, продолжаются дискуссии о возможных адаптациях правил для будущих прибытий», – резюмировала Улльрих.

Напомним, о том, что ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты, стало известно накануне. СМИ сообщили, что эту идею поддерживают, в частности, власти Польши.

Ранее в МИД Украины заявили, что за границей сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

