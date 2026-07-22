Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска в среду, 22 июля, нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Никопольский и Павлоградский районы, есть пострадавшие.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На Никопольщине в результате атак ранения получили семь человек. Спасатели эвакуировали двоих пострадавших из опасной зоны и передали их медикам экстренной помощи.
На территории района повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры, здание колледжа, гаражи и автомобили местных жителей.
Кроме того, под вражеский обстрел попала Троицкая община Павлоградского района. В результате атак возникли пожары, однако спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Напомним, 22 июля российский БПЛА влетел в дом в Одессе, есть жертва и пострадавшие.
Также сообщалось, что российские войска в ночь против 22 июля запустили по Украине четыре ракеты и 216 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 207 вражеских целей.
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