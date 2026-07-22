Войска россии атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшая

Оккупационная армия россии в среду, 22 июля, атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию ​​в Харькове, пострадала девушка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате удара пострадала 22-летняя девушка. Кроме того, после попадания на территории АЗС вспыхнул пожар.

Огонь охватил емкость с газом и грузовой автомобиль, что создало дополнительную угрозу из-за риска взрыва. Спасатели быстро локализовали и полностью ликвидировали возгорание.

Напомним, 22 июля российский БПЛА влетел в дом в Одессе, есть жертва и пострадавшие.

Также сообщалось, что российские войска в ночь против 22 июля запустили по Украине четыре ракеты и 216 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 207 вражеских целей.

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