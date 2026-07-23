Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов рф по портам

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности из-за усиления российских атак на порты и гражданские суда в Черном море.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

22 июля 2026, 17:19 Логистический гигант Maersk останавливает работу в порту Черноморска на фоне усиления атак рф Контейнерный перевозчик Maersk временно приостановил обслуживание грузов через Черноморский рыбный порт из-за ситуации с безопасностью.

Украина попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за эскалации российских ударов по украинским портам и гражданским судам в Черном море.

По словам Сибиги, 22 июля через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одно судно. Он также отметил, что в течение последних дней российские войска атаковали как минимум три гражданских грузовых судна. В результате этих ударов погибли и были ранены десятки членов экипажей.

Сибига подчеркнул, что действия россии представляют угрозу не только для Украины, но и для мировой продовольственной безопасности.

«Точно так же, как Иран наносил удары по энергетическим маршрутам в Ормузском проливе, россия сейчас наносит удары по мировым продовольственным рынкам в Черном море. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом», – заявил Андрей Сибига.

Украинская сторона просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН 27 июля. Киев также призвал международное сообщество потребовать от россии прекратить нарушения свободы судоходства в Черном море.

«Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление может остановить российский террор», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, в ночь на 22 июля российские войска с помощью ударного дрона атаковали в Черном море гражданское судно Golden Rose с 16 иностранцами на борту.

Также сообщалось, что из-за обострения ситуации с безопасностью мировой гигант контейнерных перевозок Maersk решил временно остановить обслуживание грузов в Черноморском рыбном порту.

Тем временем появилась информация, что на фоне регулярных ракетно-дроновых ударов россии по портовой инфраструктуре Украина уже потеряла ориентировочно треть своих мощностей для экспорта зерновых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.