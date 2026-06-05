Украина просит ЕС продлить защиту граждан до 2028 года, но с ключевым ограничением – СМИ

Члены Евросоюза поддерживают позицию Украины относительно продления временной защиты для граждан в 2028 году, однако обсуждают исключение украинских мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы.

Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера.

По его словам, именно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения в документ, касающиеся ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

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«Это также то, что просят нас сделать украинцы», – сказал Бруннер, комментируя дискуссии об отмене временной защиты.

Бруннер добавил, что в ходе дискуссии участники «внимательно слушали министров из государств», принявших больше всего украинских беженцев – Чехии, стран Балтии, Польши, Германии, Австрии.

В то же время заместитель министра по вопросам миграции Кипра – председательствующей страны в Совете ЕС – Николас Иоаннидес рассказал, что все члены ЕС согласны с тем, что действие директивы о временной защите для украинцев следует продлить до марта 2028 года. Вместе с этим многие страны, по его словам, выступают за «изменения в охвате защиты при определенных условиях».

«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это – решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», – подчеркнул европолитик.

Ожидается, что в ближайшие недели Европейская комиссия представит предложение относительно дальнейшей временной защиты для украинских беженцев.

Напомним, накануне министры внутренних дел ЕС начали обсуждение вопроса пересмотра правил предоставления убежища украинским гражданам. Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что необходимо отменить защиту для новоприбывших украинских мужчин призывного возраста с весны 2027 года.

Ранее мы сообщали, что страны-члены Евросоюза достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако Брюссель хочет изменить некоторые правила для новоприбывших граждан.

Как выяснилось, ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты. СМИ сообщили, что эту идею поддерживает, в частности, руководство Польши.

Тем временем в МИД Украины заявили, что за рубежом сегодня вынужденно находится около 8 миллионов украинцев, которых власти страны хотят вернуть домой. Сейчас Киев работает над стимулированием их возвращения и ведет диалог с партнерами.

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