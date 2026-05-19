Чехия хочет ограничить финансовую поддержку для украинских беженцев

Общество
Читати українською
Чехия планирует внести поправки в законодательство, которые повлияют на получение финансовой помощи украинцами с временной защитой. Также в МВД страны хотят обязать беженцев не покидать пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней.
ukrainepuls

Министерство внутренних дел Чехии планирует внести изменения в законодательство, которые ужесточат условия выплат для украинских беженцев. Выплаты для тех, кто имеет временную защиту, хотят привязать к работе, регистрации в центре занятости или предпринимательской деятельности.

Об этом сообщило местное издание České Noviny.

То есть, согласно новой поправке МВД, лица, имеющие статус временной защиты и обращающиеся за гуманитарной помощью, должны быть трудоустроенными, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированными в центре занятости.

Также они обязаны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который им причитается выплата финансовой помощи. В случае выезда лица за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней, временная защита вообще аннулируется. Кроме этого, к потере временной защиты приведет уголовное или административное выдворение.

Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 годуПомощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

В МВД уточнили, что эти условия распространяются на людей трудоспособного возраста и не затрагивают детей, студентов и пожилых людей, находящихся под временной защитой.

Установление минимального срока физического пребывания в Чехии, по мнению авторов поправок, должно предотвратить возможное злоупотребление гуманитарной помощью.

Пакет нововведений от МВД также предусматривает обязательную регистрацию некоторых автомобилей с украинскими номерами в специальном чешском реестре. А для получения долгосрочного вида на жительство беженцам придется доказать отсутствие какой-либо налоговой задолженности перед государством.

Издание отмечает, что правительство Чехии может рассмотреть поправки МВД уже на следующей неделе. Об этом сообщал премьер-министр Андрей Бабиш.

Тем временем директор Организации помощи беженцам Мартин Розумек заявил, что эта поправка излишняя, так как украинские беженцы «фактически уже кормят всех чешских безработных и людей с инвалидностью своими налогами и сборами».

Ранее мы сообщали, что правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты.

Также Ирландия готовит отмену программы размещения украинцев в отелях и других коммерческих объектах.

А в Германии предложили ужесточить миграционную политику для украинских беженцев.

Тем временем в ООН заявили, что более половины украинских беженцев могут остаться в Европе как минимум до конца 2029 года, даже если война завершится сценарием так называемого «хрупкого мира».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
МВД Украина Евросоюз Чехия Беженцы Миграционный кризис
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаОт 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф
НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов – Bloomberg
авторская колонкаЯдерные учения и не только: угрожает ли Беларусь войной Украине
Чехия хочет ограничить финансовую поддержку для украинских беженцев
Родители Ермака летали в рф после того, как их сын стал помощником Зеленского – СМИ
В ЕК раскритиковали решение Штатов продлить ослабление нефтяных санкций против россии
Атака россии на Прилуки: количество жертв и раненых возросло
Россия возобновила отгрузку нефти со всех причалов в Новороссийске – СМИ
инфографикаДни памяти и скорби в Украине: календарь на 2026 год
В МИД Китая возразили, что Си Цзиньпин указал Трампу на ошибку путина в отношении Украины
Больше новостей