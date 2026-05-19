Чехия хочет ограничить финансовую поддержку для украинских беженцев

Министерство внутренних дел Чехии планирует внести изменения в законодательство, которые ужесточат условия выплат для украинских беженцев. Выплаты для тех, кто имеет временную защиту, хотят привязать к работе, регистрации в центре занятости или предпринимательской деятельности.

Об этом сообщило местное издание České Noviny.

То есть, согласно новой поправке МВД, лица, имеющие статус временной защиты и обращающиеся за гуманитарной помощью, должны быть трудоустроенными, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированными в центре занятости.

Также они обязаны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который им причитается выплата финансовой помощи. В случае выезда лица за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней, временная защита вообще аннулируется. Кроме этого, к потере временной защиты приведет уголовное или административное выдворение.

В МВД уточнили, что эти условия распространяются на людей трудоспособного возраста и не затрагивают детей, студентов и пожилых людей, находящихся под временной защитой.

Установление минимального срока физического пребывания в Чехии, по мнению авторов поправок, должно предотвратить возможное злоупотребление гуманитарной помощью.

Пакет нововведений от МВД также предусматривает обязательную регистрацию некоторых автомобилей с украинскими номерами в специальном чешском реестре. А для получения долгосрочного вида на жительство беженцам придется доказать отсутствие какой-либо налоговой задолженности перед государством.

Издание отмечает, что правительство Чехии может рассмотреть поправки МВД уже на следующей неделе. Об этом сообщал премьер-министр Андрей Бабиш.

Тем временем директор Организации помощи беженцам Мартин Розумек заявил, что эта поправка излишняя, так как украинские беженцы «фактически уже кормят всех чешских безработных и людей с инвалидностью своими налогами и сборами».

Тем временем в ООН заявили, что более половины украинских беженцев могут остаться в Европе как минимум до конца 2029 года, даже если война завершится сценарием так называемого «хрупкого мира».

