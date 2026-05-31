Лукашенко ответил на слова о 500 целях в Беларуси и пригрозил Украине

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал «пустыми разговорами» слова о том, что на случай наступления с территории Беларуси Украина уже определила первые 500 целей для ответных ударов.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста.

По словам Лукашенко, у Беларуси якобы есть «одна цель, очень серьезная, с точными координатами совсем недалеко от Беларуси».

Он также заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинских военных относительно возможного наступления из Беларуси якобы отличается. Лукашенко утверждает, что украинские военные «никакой войны с Беларусью не хотят», потому что понимают, что это означало бы «1000 километров дополнительного фронта».

В то же время он заявил, что на границе с Беларусью якобы стоят мобилизованные и военные Сил территориальной обороны.

«Это что за воины? Это же пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим: это пустые разговоры», – сказал Лукашенко.

Отметим, слова о 500 целях в Беларуси принадлежат не Зеленскому, а командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному как Мадяр.

Президент Владимир Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае, «если будут агрессивные действия против Украины».

До этого россия объявила о начале ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

