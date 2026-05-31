Партия премьер-министра Вірмении Никола Пашиняна может одержать убедительную победу на парламентских выборах 7 июня, получив около 65% голосов избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Breavis, сообщает Euronews.

Исследование проводилось с 5 по 11 мая среди 1551 респондента. Согласно его результатам, партия «Гражданский договор» значительно опережает разрозненную оппозицию, часть которой открыто поддерживает россию. Ни одна из оппозиционных сил, по данным опроса, не набирает более 12%.

Если результаты голосования подтвердят прогнозы социологов, Пашинян получит сильный мандат на продолжение стратегического сближения Вірмении с Западом. Это также может закрепить подписанное в прошлом году мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху, которое положило конец многолетнему конфликту между двумя странами.

Опрос был опубликован на фоне усиления давления Москвы на Ереван из-за его стремления к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД россии сообщил о отзыве своего посла в Вірмении Сергея Копыркина в Москву для консультаций в связи с шагами вірменского руководства по сближению с ЕС.

Кроме того, россия объявила о временных ограничениях на импорт отдельных вірменских фруктов и овощей, дополнив ранее введённые запреты на поставки минеральной воды, вина и коньяка. Москва также ранее предупреждала о возможном прекращении поставок дешёвых энергоносителей, от которых Вірмения в значительной степени зависит.

Во время саммита Евразийского экономического союза в Астане лидеры россии, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана заявили, что намерения Вірмении присоединиться к ЕС создают риски для экономической безопасности стран объединения. Они призвали Ереван как можно скорее провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС.

Российский лидер владимир путин также повторил свои предыдущие заявления о том, что кризис в Украине якобы начался из-за стремления Киева к европейской интеграции, проведя аналогию между Украиной и Вірменией.

Напомним, накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних соглашений.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Вірмении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Также, по данным СМИ, Москва активизировала скрытые операции накануне парламентских выборов в Вірмении, которые состоятся 7 июня.

