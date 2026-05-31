В Донецкой области оккупанты сожгли храм, который уже разрушали в 1930-х годах – видео

Российские захватчики уничтожили Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Закотное Донецкой области. Оккупанты сбросили на здание зажигательный боеприпас с беспилотника.
Об этом сообщает отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По информации военных, атака произошла 30 мая. Россияне использовали беспилотник, с которого сбросили боеприпас с зажигательной смесью на крышу храма.
В Слобожанской бригаде отметили, что такие боеприпасы противник обычно применяет для поражения блиндажей и деревянных зданий.
В бригаде сообщили, что это уже второй случай уничтожения церкви в Закотном. Впервые храм разрушили в 1930-х годах.
Современное здание церкви построили в 2010 году, тогда же состоялось его освящение.
В результате российской атаки святыня снова была полностью уничтожена.
Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.
По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.
