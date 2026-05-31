Россияне ударили по Днепру и Ровно: горит склад, есть попадание по предприятию

Российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным власти, в Ровно попадание произошло по неработающему предприятию, а в Днепре горит склад логистической компании.
Об этом сообщили глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По словам Коваля, на месте попадания люди не пострадали. Соответствующие службы уже работают на месте.

Тем временем в Днепре после удара загорелся склад логистической компании и автомобили, припаркованные рядом.

Информацию о возможных пострадавших в Днепре уточняют.

Напомним, в ночь на 31 мая российские войска применили 229 ударных дронов разных типов по территории Украины. Силы ПВО уничтожили или подавили большинство воздушных целей.

Вчера утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения.

