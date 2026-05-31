В Днепре в результате российской атаки разрушено отделение «Новой почты»

Национальная безопасность
Читати українською
В Днепре в результате удара российского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Сотрудники не пострадали, компания задействовала резервную логистику и пообещала компенсации клиентам.
Фото Дніпропетровська ОВА

В Днепре в результате удара вражеского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Здание выгорело дотла.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По предварительным данным, сотрудники отделения не пострадали. На месте попадания работают подразделения ГСЧС и полиция. Продолжается оценка последствий атаки, в частности устанавливается состояние отправлений после полной ликвидации пожара.

В «Новой почте» отметили, что уже задействованы резервные логистические схемы, а сеть перестроена, поэтому задержек в доставке не ожидается.

Компания также заявила, что компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений и уже связывается с пострадавшими для уточнения деталей возмещения.

Напомним, сегодня утром российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу.

А в ночь на 31 мая российские оккупанты атаковали дронами Славянск Донецкой области.

Рф ударила по «Новой почте» в Славянске: что будет с посылкамиВ Славянске Донецкой области российский беспилотник повредил отделение «Новой почты». Сотрудники не пострадали.
Один из беспилотников повредил отделение «Новой почты».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Днепр Новая почта Атака Война с Россией Дрон Почта Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Луганщина теперь под контролем украинских БПЛА – Белецкий
Лукашенко ответил на слова о 500 целях в Беларуси и пригрозил Украине
В Днепре в результате российской атаки разрушено отделение «Новой почты»
В Донецкой области оккупанты сожгли храм, который уже разрушали в 1930-х годах – видео
Проевропейский Пашинян на пути к убедительной победе на выборах в Армении – опрос
В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы
ЕС может заморозить ценовой потолок на российскую нефть из-за войны в Иране – Bloomberg
Россияне ударили по Днепру и Ровно: горит склад, есть попадание по предприятию
Рф ударила по «Новой почте» в Славянске: что будет с посылками
Миллион долларов за поставку дронов: ВАКС избрал меры пресечения подозреваемым
Больше новостей