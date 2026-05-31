В Днепре в результате российской атаки разрушено отделение «Новой почты»

В Днепре в результате удара вражеского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Здание выгорело дотла.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По предварительным данным, сотрудники отделения не пострадали. На месте попадания работают подразделения ГСЧС и полиция. Продолжается оценка последствий атаки, в частности устанавливается состояние отправлений после полной ликвидации пожара.

В «Новой почте» отметили, что уже задействованы резервные логистические схемы, а сеть перестроена, поэтому задержек в доставке не ожидается.

Компания также заявила, что компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений и уже связывается с пострадавшими для уточнения деталей возмещения.

Напомним, сегодня утром российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу.

