Над США пролетел яркий огненный шар: в NASA объяснили громкий взрыв

На северо-востоке США днем 29 мая жители нескольких штатов увидели яркий огненный шар в небе, после чего услышали мощный грохот. Причиной явления стал метеор, который распался высоко в атмосфере.

Об этом сообщает Reuters.

По данным NASA, событие произошло около 14:06 по местному времени. Необычное явление видели очевидцы в разных районах Новой Англии, а также зафиксировал метеорологический спутник NOAA GOES-19.

В космическом агентстве уточнили, что метеор вошел в атмосферу и распался на высоте примерно 64 километра над северо-восточной частью штата Массачусетс и юго-востоком Нью-Гэмпшира.

По оценкам NASA, во время разрушения небесного тела высвободилась энергия, эквивалентная примерно 300 тоннам тротила. Именно это стало причиной громкого звука, о котором сообщали жители региона.

Специалисты объяснили, что метеоры движутся со скоростью, превышающей скорость звука. При входе в атмосферу и разрушении они создают мощные волны давления, которые могут вызывать звуковые удары, слышные на значительном расстоянии.

Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате этого явления не поступало. NASA продолжает анализировать спутниковые данные и свидетельства очевидцев.

Напомним, 19 апреля 2023 года над Киевом и областью заметили падающий метеорит из потока Лирид.

