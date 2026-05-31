В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы

В 2026 году финансирование культурной сферы в Украине выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявила вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная во время публичного интервью в рамках «Книжного Арсенала», сообщает Минкульт.

24 мая 2026, 15:39 Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы В Киеве после массированной атаки рф поврежден ряд культурных учреждений, в частности Национальный художественный музей, музей «Чернобыль», филармония, библиотека и памятники архитектуры.

По словам Бережной, увеличение финансирования свидетельствует о постепенном осознании государством стратегической роли культуры. В то же время это накладывает на отрасль дополнительную ответственность за эффективное использование ресурсов.

«Культура – это то, благодаря чему мы узнаем друг друга, помним свое прошлое и представляем будущее. Это система ценностей, которая делает нас едиными и отличает от других народов. Именно поэтому инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины», – отметила Бережная.

Министр также рассказала о работе над законодательством в сфере меценатства.

Кроме того, она упомянула создание Украинского фонда культурного наследия, который уже привлек международную поддержку для восстановления объектов культуры, поврежденных в результате войны.

Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.