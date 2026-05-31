В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы

В 2026 году финансирование культурной сферы в Украине выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом заявила вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная во время публичного интервью в рамках «Книжного Арсенала», сообщает Минкульт.
По словам Бережной, увеличение финансирования свидетельствует о постепенном осознании государством стратегической роли культуры. В то же время это накладывает на отрасль дополнительную ответственность за эффективное использование ресурсов.
«Культура – это то, благодаря чему мы узнаем друг друга, помним свое прошлое и представляем будущее. Это система ценностей, которая делает нас едиными и отличает от других народов. Именно поэтому инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины», – отметила Бережная.
Министр также рассказала о работе над законодательством в сфере меценатства.
Кроме того, она упомянула создание Украинского фонда культурного наследия, который уже привлек международную поддержку для восстановления объектов культуры, поврежденных в результате войны.
Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.
По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.
