В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы

Культура
Читати українською
Вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная сообщила о росте финансирования культуры в 2026 году. По ее словам, инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины.
mincult.gov.ua

В 2026 году финансирование культурной сферы в Украине выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявила вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная во время публичного интервью в рамках «Книжного Арсенала», сообщает Минкульт.

Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицыВ Киеве после массированной атаки рф поврежден ряд культурных учреждений, в частности Национальный художественный музей, музей «Чернобыль», филармония, библиотека и памятники архитектуры.

По словам Бережной, увеличение финансирования свидетельствует о постепенном осознании государством стратегической роли культуры. В то же время это накладывает на отрасль дополнительную ответственность за эффективное использование ресурсов.

«Культура – это то, благодаря чему мы узнаем друг друга, помним свое прошлое и представляем будущее. Это система ценностей, которая делает нас едиными и отличает от других народов. Именно поэтому инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины», – отметила Бережная.

Министр также рассказала о работе над законодательством в сфере меценатства.

Кроме того, она упомянула создание Украинского фонда культурного наследия, который уже привлек международную поддержку для восстановления объектов культуры, поврежденных в результате войны.

Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Финансирование Культура Татьяна Бережная
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы
ЕС может заморозить ценовой потолок на российскую нефть из-за войны в Иране – Bloomberg
Россияне ударили по Днепру и Ровно: горит склад, есть попадание по предприятию
Рф ударила по «Новой почте» в Славянске: что будет с посылками
Миллион долларов за поставку дронов: ВАКС избрал меры пресечения подозреваемым
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда стратегических объектов россиян
Ссоры в соцсетях достали Белый дом: Вэнсу посоветовали сделать паузу – NYT
Стало известно, сколько воздушных целей россия выпустила по Украине на этой неделе
«Традиционные ценности» от насильников и убийц: оккупанты создали новую структуру на Луганщине
Трамп хочет внести правки в согласованный с Ираном меморандум – Axios
Больше новостей