Рф ударила по «Новой почте» в Славянске: что будет с посылками

В ночь на 31 мая российские оккупанты атаковали дронами Славянск Донецкой области. Один из беспилотников повредил отделение «Новой почты».

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

31 мая 2026, 09:26 Россия ночью атаковала Украину почти 230 дронами: как отработала ПВО В ночь на 31 мая российские войска применили 229 ударных дронов различных типов по территории Украины. Силы ПВО уничтожили или подавили большинство воздушных целей.

В компании уточнили, что в результате ночного удара вражеским дроном было повреждено отделение №1 «Новой почты» в Славянске.

По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

На месте попадания работают спасатели ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается.

Подробную информацию о состоянии грузов установят после полной ликвидации последствий пожара.

В «Новой почте» заявили, что компенсируют клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений.

«Компания компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения», – отметили в компании.

Напомним, в ночь на 31 мая россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силы ПВО сбили или подавили большинство вражеских беспилотников.

1 апреля российские войска ударили по терминалу «Новой почты» в Луцке.

До этого в январе россия била по терминалу «Новой почты» под Харьковом. В результате атаки терминал был почти полностью уничтожен, погибли 4 сотрудника.

Также мы сообщали, что «Новая почта» с 31 января перевела десять отделений в Киеве на круглосуточный режим работы.

А еще «Новая почта» объявила о запуске доставки из США в Украину. Америка стала 17-й страной за пределами Украины, где работает компания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.