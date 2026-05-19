Россия начала масштабные ядерные учения: что известно

Россия начала масштабные военные учения с привлечением ядерных сил, в рамках которых отрабатываются сценарии применения стратегического оружия, в том числе с учетом его размещения в Беларуси.
Об этом сообщили в Минобороны рф, передают российские СМИ.
Как отмечается, учения пройдут с 19 по 21 мая. В Москве заявляют, что маневры проводятся в условиях «угрозы агрессии» и имеют целью проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.
По данным российского ведомства, к учениям привлечено более 64 тысяч военнослужащих и более 7,8 тысячи единиц военной техники. В рамках маневров отрабатывается полный цикл подготовки и условного применения ядерного оружия.
Отдельное внимание во время учений уделено взаимодействию с системами, предусматривающими размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. Также в маневрах участвуют подразделения Ракетных войск стратегического назначения, а также силы Северного и Тихоокеанского флотов рф.
В Минобороны рф утверждают, что ключевыми задачами учений являются отработка механизмов сдерживания потенциального противника, повышение уровня слаженности войск и проверка готовности систем управления стратегическими силами.
Напомним, вчера, 18 мая, в Беларуси стартовали тренировки военных частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации.
В украинском МИД уже осудили ядерные маневры на территории Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, а также размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси — это беспрецедентный вызов для архитектуры глобальной безопасности.
