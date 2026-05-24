В Беларуси сообщили о звонке Макрона Лукашенко

В Беларуси заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

По данным белорусской стороны, разговор состоялся по инициативе Франции.

«Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эмманюэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что во время разговора стороны обсудили «региональные проблемы», а также отношения Беларуси с Европейским Союзом и Францией.

В то же время у президента Франции пока не сообщали о разговоре с Лукашенко.

Также сообщалось, что российская федерация в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы. Ведомство оккупантов отмечает, что доставка обеспечена в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Именно там позиционируются ракетные бригады армии Александра Лукашенко.

