«Это вызов для глобальной безопасности»: в МИД резко осудили ядерные учения в Беларуси

Совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, а также размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси – это беспрецедентный вызов для архитектуры глобальной безопасности.

Такое заявление в Телеграм-канале сделал украинский МИД, реагируя на старт сегодняшних ядерных тренировок стран.

В ведомстве резко раскритиковали совместные «учения» военных рф с белорусами и подчеркнули, что это нарушает Статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, которые запрещают передачу контроля над ядерными технологиями.

23 февраля 2026, 12:39

«Превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия», – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве назвали Минск соучастницей российского ядерного шантажа, поскольку милитаризация страны подрывает доверие к международному праву.

«Наглость Москвы и Минска, которые сознательно переступили все «красные линии» ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира», – добавили в МИД.

Украина ждет от Европы эффективный ответ, который будет включать усиление давления на Москву и Беларусь с помощью санкций. Также в МИД надеются на увеличение поддержки Украины, которая «сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу». В частности, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление взаимодействия в сфере безопасности с Украиной.

Напомним, сегодня в Беларуси начались учения по применению ядерного оружия во взаимодействии с российскими военными с участием ракетных войск и авиации. У Лукашенко заявили, что учения являются «плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства» и не направлены против третьих стран.

Предыдущие военные учения прошли в Беларуси в сентябре прошлого года. Тогда военные Казахстана, Кыргызстана, россии и Таджикистана отработали сценарии возможного ядерного удара.

Также россия и Беларусь проводили совместные военные учения «Запад-2025» с 12 по 16 сентября 2025 года. Тогда Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне маневров.

