«Главная звезда в мире»: Трамп предложил заменить артистов, отказавшихся выступать на юбилее США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал артистов, которые отказались участвовать в праздновании 250-летия США из-за связей организаторов с ним. Он заявил, что может заменить их на мероприятии.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Мероприятие под названием «Большая американская государственная ярмарка» к 250-летию США запланировано на 25 июня – 10 июля. Кроме музыкальных выступлений, в его рамках должны провести выставки и развлекательные активности.

Ранее Associated Press сообщали, что многие приглашенные артисты отказались выступать на мероприятии. Среди тех, кто публично заявил об отказе, – группа The Commodores, Мартина Макбрайд, Моррис Дэй и The Time, фронтмен Poison Брет Майклз и рэпер Young MC.

Майклз и другие артисты заявили, что их ввели в заблуждение относительно темы выступлений и что они опасались быть втянутыми в политическую борьбу. Макбрайд написала в Instagram, что ей предложили выступить на внепартийном мероприятии, но это оказалось обманчивым.

В то же время часть артистов согласилась выступать. Среди них – Фло Рида, Фаб Морван из группы Milli Vanilli и рэпер Vanilla Ice. Представитель последнего заявил, что артист «гордится тем, что помогает праздновать 250-летие Америки».

Организацию Freedom250, которая стоит за проведением фестиваля, создали указом президента для подготовки альтернативных мероприятий, связанных с Трампом. Официальные события к годовщине готовит независимая государственная комиссия America250.

Freedom250 позиционируется как внепартийная организация, однако ею руководит бывший назначенец Государственного департамента времен первого срока Трампа.

Трамп пренебрежительно высказался об артистах, которые отказались от участия, назвав их «третьесортными». Он предложил пригласить «главную звезду где-либо в мире» – человека, который, по его словам, собирает большую аудиторию, чем Элвис в расцвете славы, и «любит нашу страну больше, чем кто-либо другой».

«ДОНАЛЬДА ДЖ. ТРАМПА», – написал президент США.

После этого заявления Freedom250 сообщила журналистам, что Трамп действительно возглавит церемонию открытия ярмарки в среду, 24 июня.

