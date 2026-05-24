Европейская федерация гимнастики отменила санкции против спортсменов рф и Беларуси

Европейская федерация гимнастики официально поддержала решение Международной федерации гимнастики и разрешила спортсменам из россии и Беларуси снова выступать на международных турнирах без ограничений.

Об этом повідомила пресс-служба организации.

Речь идет о полной отмене санкций, которые действовали после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Отныне российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие в международных стартах с национальными флагами и гимнами.

Решение распространяется сразу на несколько дисциплин, среди которых:

спортивная гимнастика;

художественная гимнастика;

прыжки на батуте;

спортивная акробатика;

спортивная аэробика.

В федерации заявили, что будут выполнять постановление Международной федерации гимнастики, которая ранее приняла аналогичное решение в отношении российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, представители рф и Беларуси фактически возвращаются к полноценному участию в международных турнирах после нескольких лет ограничений.

Напомним, ранее Международная федерация гимнастики скасувала ограничения против России и Беларуси, действовавшие с 2022 года. Теперь атлеты из этих стран возвращаются на международную арену под собственными национальными флагами.

До этого Международный олимпийский комитет закликав федерации полностью снять барьеры для белорусских спортсменов, в частности разрешить выступления с национальной символикой. В МОК такой шаг аргументировали стремлением «сохранить глобальную спортивную платформу».

Вслед за этими рекомендациями Международная федерация борьбы полностью амнистировала Россию и Беларусь, вернув им право змагатися со своими флагами и гимнами.

Еще раньше аналогичный шаг сделала федерация World Aquatics, которая зняла санкції с РФ и Беларуси и разрешила им принимать участие в турнирах на общих условиях.

