Лидер белорусской оппозиции Тихановская впервые прибыла в Киев с визитом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала свой первый официальный визит в Киев, где проведёт переговоры с украинским руководством.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с украинскими чиновниками.

Об этом стало известно из соцсетей Тихановской.

По данным Европейской правды, в рамках визита белорусской представительницы предусмотрены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, представителями Верховной Рады и дипломатами ЕС. Также планируется открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине.

Визит Светланы Тихановской анонсировали ещё в конце прошлой недели.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский провёл первую официальную двустороннюю встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе. В ходе разговора стороны обсудили санкции против режима Лукашенко и поддержку политических заключённых.

