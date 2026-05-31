ЕС может заморозить ценовой потолок на российскую нефть из-за войны в Иране – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность временно заморозить механизм ценового потолка на российскую нефть на фоне резкого роста мировых энергетических цен, вызванного войной на Ближнем Востоке и перебоями в поставках.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о системе, введенной странами Запада для ограничения доходов россии от экспорта нефти. Она работает как «плавающий» механизм: каждые шесть месяцев ценовой потолок автоматически пересматривается и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть Urals. Сейчас он составляет около 44,10 доллара за баррель.

Следующий пересмотр должен состояться летом, и по действующей формуле потолок мог бы вырасти примерно до 65 долларов за баррель. Это выше предыдущего политического ориентира стран G7 на уровне 60 долларов.

На фоне резкого подорожания нефти из-за эскалации конфликта в регионе и рисков для транспортировки через Ормузский пролив в ЕС возникли опасения, что автоматическое повышение потолка фактически ослабит действующий санкционный режим.

Среди вариантов, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе, – полное замораживание текущего уровня на 44,10 доллара, временное приостановление автоматических пересмотров до конца года или же установление «потолка для роста», который не позволит превысить 60 долларов за баррель.

Вопрос рассматривается как часть очередного, уже 21-го пакета санкций против россии после полномасштабного вторжения в Украину. ЕС планирует представить новые меры в начале июня.

Как известно, помимо нефтяного вопроса, в пакет могут войти новые санкции против российских банков, нефтяных трейдеров, криптовалютных посредников, а также дополнительные ограничения против «теневого флота» танкеров, который россия использует для обхода санкций.

Также рассматриваются экспортные запреты на критические материалы и технологии, которые могут использоваться в военной и авиационной промышленности россии, а также в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

По подсчетам аналитиков, доходы россии от нефти и газа в мае 2026 года выросли примерно на 39% в годовом выражении и могут составлять около 700 млрд рублей (примерно $9,8 млрд).

Как известно, сейчас ЕС работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, которые помогают Путину финансировать войну против Украины.

