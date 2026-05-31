Миллион долларов за поставку дронов: ВАКС избрал меры пресечения подозреваемым

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога чиновника ГПСУ и владельца компании-производителя БПЛА, которых подозревают в вымогательстве 1 млн долларов за влияние на закупки дронов.
Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании по производству беспилотников, которых подозревают в вымогательстве 1 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По решению следственного судьи, должностное лицо ГПСУ взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн.

Предпринимателю также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 44 262 000 грн.

Напомним, накануне специалисты САП и НАБУ раскрыли должностное лицо Государственной пограничной службы и владельца частной компании по производству БПЛА, которые вымогали 1 млн долларов США. По данным следствия, они пытались обеспечить победу подконтрольной компании в тендере на поставку дронов по завышенным ценам, а после утраты контроля над закупкой требовали взятку за заключение соглашения.

