Зеленский предупредил о последствиях в случае агрессии со стороны Беларуси

Президент Владимир Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера.

Как отмечается, Зеленский сегодня посетил Славутич, где общался с руководителями общин северных регионов – Киевской и Черниговской областей.

«Это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, – на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», – отметил он.

Зеленский также пообещал усилить противовоздушную оборону в общинах, граничащих с Беларусью, заявив о распределении дополнительного оборудования.

Президент подчеркнул, что сейчас у Киева есть возможности для укрепления и способность «превентивно работать» в отношении российских территорий, откуда может исходить угроза для Украины.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что есть и возможность работать в отношении фактического руководства Беларуси, которое «должно быть в тонусе – то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей».

«Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси тоже. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно», – подчеркнул президент.

Как известно, сейчас в северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности.

Недавно россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и преследуют цель проверки боевой готовности стратегических сил сдерживания.

Напомним, рф в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

Также Институт изучения войны назвал две причины, которые заставили рф развернуть ядерные учения.

