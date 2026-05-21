Зеленский предупредил о последствиях в случае агрессии со стороны Беларуси

Президент Владимир Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».
Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера.
Как отмечается, Зеленский сегодня посетил Славутич, где общался с руководителями общин северных регионов – Киевской и Черниговской областей.
«Это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, – на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», – отметил он.
Зеленский также пообещал усилить противовоздушную оборону в общинах, граничащих с Беларусью, заявив о распределении дополнительного оборудования.
Президент подчеркнул, что сейчас у Киева есть возможности для укрепления и способность «превентивно работать» в отношении российских территорий, откуда может исходить угроза для Украины.
Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что есть и возможность работать в отношении фактического руководства Беларуси, которое «должно быть в тонусе – то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей».
«Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси тоже. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно», – подчеркнул президент.
Как известно, сейчас в северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности.
Недавно россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и преследуют цель проверки боевой готовности стратегических сил сдерживания.
Напомним, рф в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.
В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».
Также Институт изучения войны назвал две причины, которые заставили рф развернуть ядерные учения.
