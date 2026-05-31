Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда стратегических объектов россиян

Силы обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории рф, в частности по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры противника.

Об этом сообщили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, украинскими военными был поражён нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» в городе Саратов (Саратовская область рф). На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Завод входит в структуру «Роснефти» и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья с проектной мощностью около 7 млн тонн нефти в год. Он производит топливо, используемое, в частности, для обеспечения военной логистики российской армии.

Кроме того, украинские силы поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Лазарево» в Кировской области рф, которая обеспечивает перекачку нефти по магистральному трубопроводу Сургут – Горький – Полоцк. Также сообщается о поражении склада горюче-смазочных материалов в районе Матвеев Кургана (Ростовская область рф).

Среди других целей – командно-наблюдательный пункт противника в районе Бегощи (Курская область рф), пункты управления беспилотниками в районах Калинового в Донецкой области и Графовки (Белгородская область рф), а также мастерская по обслуживанию БПЛА в Донецке.

Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава российских войск в Донецке и в районе населённого пункта Желанное на Донетчине.

В Генштабе добавили, что по результатам предварительных ударов подтверждено поражение 30 мая трёх резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала в Феодосии (временно оккупированный Крым), а также газового хранилища в районе Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, накануне в соцсетях сообщали о том, что в российском Саратове на рассвете 31 мая прогремели взрывы на фоне угрозы применения беспилотников. После этого в городе возник крупный пожар в районе промышленной зоны. Сообщалось об ударах по территории местного НПЗ.

Как известно, это не первый удар по предприятию в этом году. НПЗ в Саратове уже неоднократно подвергался атакам беспилотников, что приводило к остановкам части производства и ремонтным работам.

А недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.