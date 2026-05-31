Министр образования рассказал, сколько подземных школ откроют в Украине до 1 сентября

В Украине на разных этапах реализации находится проект по строительству более 113 подземных школ для безопасного обучения детей в прифронтовых регионах. Большую часть из них планируют запустить уже до начала нового учебного года.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

6 февраля 2025, 10:26 Что известно о строительстве подземных школ в Украине На подземные школы в госбюджете в этом году предусмотрено почти в полтора раза больше средств, чем в прошлом.

По его словам, на сегодняшний день в стране уже построено и полноценно функционирует более 100 подземных школ. Еще 113 таких учреждений находятся на разных стадиях строительства.

«Большинство из них – более 60% – будут готовы к 1 сентября. Поэтому совокупно мы примерно 220 подземных школ строим сегодня. Именно таких качественных, безопасных сред, где дети находятся с утра и до вечера», – отметил Лисовой.

Министр подчеркнул, что потребность в таких объектах является критической, поскольку около 100 тысяч украинских школьников в прифронтовых зонах до сих пор не имеют возможности обучаться в безопасных офлайн-условиях. В то же время посменное и комбинированное обучение в подземных учреждениях позволяет закрывать значительно большую потребность, чем их прямая проектная мощность.

Строительство подземной инфраструктуры является одним из самых дорогих проектов в образовательной сфере. Стоимость одной такой школы (из расчета на 500 учеников) составляет от 80 до 120 миллионов гривен. Правительственный чиновник пояснил, что государство сознательно идет на такие расходы, поскольку безопасная среда побуждает людей оставаться в стране или возвращаться из эвакуации.

«Это дорогостоящие проекты, но это нормальность жизни детей, и это наш человеческий капитал, и это того стоит», – подчеркнул глава МОН.

В этом году из государственного бюджета на укрытия для школ выделено 5 миллиардов гривен, а также впервые направлен 1 миллиард гривен на строительство подземных детских садов. Кроме того, к финансированию безопасных пространств в прифронтовых регионах активно привлекают международных партнеров, в частности Литву, Данию и Бельгию.

Напомним, по данным исследования 2024 года, четверть всех детей в Украине лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных обстрелов России.

Недавно министр образования сообщил, что за время полномасштабной войны Россия разрушила в Украине более 400 учреждений образования. Еще более 4 тысяч образовательных объектов повреждены.

В феврале правительство утвердило решение о распределении 231 млн грн субвенции на завершение работ по обустройству школьных укрытий в 11 регионах. Средства будут направлены на 22 проекта, выполненные как минимум на 60%.

Также ранее стало известно, что в Украине с 1 сентября планируется обеспечить бесплатным горячим питанием учеников всех классов.

