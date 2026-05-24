В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на 24 мая украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники со стороны Беларуси вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения либо техники, либо вооружения, либо личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем», – заявил спикер.

Согласно его словам, данные разведки свидетельствуют об активном давлении со стороны рф на Беларусь, для того чтобы Минск более масштабно включился собственными силами в войну против Украины.

«Конечно, это представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси», – объяснил спикер.

В ГПСУ подчеркнули, что следует учитывать, будут ли это беларуские подразделения или, возможно, дополнительные силы рф, чтобы использовать эту территорию снова.

При этом Демченко рассказал, что в целом количество беларуских подразделений у границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.

«Если говорить о подразделениях армии россии, то сейчас их в большом количестве на территории Беларуси нет… Если на территории Беларуси сейчас и остаются определенные российские подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы осуществить по состоянию на сейчас вторжение на территорию Украины из Беларуси – к счастью, они не фиксируются», – добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о открытости к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским, ради которого даже якобы готов приехать в Украину.

Как известно, перед этим Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

Недавно россия объявила о старте ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и преследуют цель проверки боевой готовности стратегических сил сдерживания.

